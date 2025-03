Via alla maratona della Finanziaria da 10 mld in commissione

"Una Finanziaria politica e progressista", la maggioranza definisce così la manovra di Bilancio da circa 10 miliardi che oggi ha di fatto cominciato il suo iter in Consiglio regionale. Ma già prima di cominciare l'opposizione respinge con forza quest'idea e parla invece di un testo "di ordinaria amministrazione" e senza "interventi strategici".

Questa mattina il disegno di legge della giunta, dopo il lungo stop sulla linea di partenza in attesa dell'approvazione della legge di riorganizzazione del sistema sanitario, ha avuto il suo primo passaggio nella commissione terza, presieduta da Alessandro Solinas (M5s) per la prima verifica sulle norme intruse. Poi l'assessore e vice presidente della Giunta Giuseppe Meloni ha illustrato i dettagli: l'ammontare complessivo è pari a 9,9 miliardi di euro; finanziata per l'86% da entrate regionali (le entrate tributarie 2025 sono pari a 7,7 mld) e con la sanità che supera il 40% della spesa complessiva, mentre la massa manovrabile è stimata in circa 300 milioni.

"Questa è una finanziaria politica perché fa delle scelte in linea con il nostro programma, per il quale siamo stati votati - sottolinea Meloni - l'abbiamo definita una finanziaria 'progressista' perché presta molta attenzione alle fasce più deboli, al mondo dell'istruzione, delle università. Ci sono interventi interventi importanti per le politiche sociali e il lavoro, e non si distrae rispetto al mondo delle imprese".

Quasi scontato il ricorso al quarto mese di esercizio provvisorio, anche se l'assessore spera in un percorso veloce: "Confido che ci possa essere un'accelerazione".

Lo conferma anche il presidente della commissione Solinas: "La settimana prossima, da mercoledì, iniziamo con le audizioni che spero si esauriranno in un paio di giorni. Nel frattempo le altre commissioni dovranno esprimere i pareri. Noi lavoriamo per ridurre al minimo i tempi senza comprimere la possibilità per la commissione di fare il proprio lavoro". Per Solinas la Finanziaria "è un'ottima base, lavoreremo per arricchirla in commissione e in Aula".

Dal canto suo l'opposizione parla di "un libro dei sogni".

Fausto Piga, vice capogruppo Fdi, va all'attacco: "Ci attendevamo una finanziaria politica anziché di un bilancio annuale, che nei fatti è una finanziaria tecnica, un mero elenco di spesa privo di interventi che possano caratterizzare politicamente la Giunta Todde". Secondo Aldo Salaris dei Riformatori, "arriva in ritardissimo" e non dà risposte soprattutto ai Comuni. ""Chiederemo un'implementazione del Fondo unico, per la spesa corrente della quale gli enti locali hanno necessità e non possono fare a meno".

Lunedì mattina, intanto, è previsto un vertice tra la presidente Alessandra Todde, l'assessore Meloni e i capigruppo della maggioranza.



