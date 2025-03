Un'auto urta un camion sulla Sassari-Olbia, una donna ferita

Una donna di 32 anni, residente a Olbia, è rimasta ferita in un incidente stradale che si è verificato stamattina sulla strada a quattro corsie che collega Sassari e Olbia.

Secondo i riscontri della polizia stradale di Sassari, intervenuta sul posto, la donna si trovava alla guida di una Citroen C3, in direzione Sassari. Nel tentativo di sorpassare un camion avrebbe urtato contro lo spigolo posteriore sinistro del mezzo pesante, perdendo il controllo dell'auto.

L'utilitaria ha sbattuto contro il guardrail centrale e si è ribaltata più volte. La donna ferita, è stata soccorsa dagli operatori del 118 e trasportata con un'ambulanza all'ospedale di Sassari, in codice rosso.



