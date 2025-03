Ucciso a carnevale in Ogliastra, unico indagato non risponde

Si è avvalso della facoltà di non rispondere il giovane di Girasole, Giampaolo Migali, 26 anni, indagato per il ferimento di Andrea Contu, 26enne di Ilbono, avvenuto l'1 marzo a Bari Sardo, durante i festeggiamenti per il carnevale, la sera stessa dell'omicidio di Marco Mameli, 22 anni, anche lui di Ilbono.

Questo pomeriggio il giovane, accompagnato dall'avvocato difensore Marcello Caddori, si è presentato in Procura a Lanusei per l'interrogatorio davanti alla pm titolare dell'inchiesta, Giovanna Morra, e alla procuratrice Paola Dal Monte.

Il giovane di Girasole, poche ore dopo l'omicidio di Mameli e il ferimento di Contu, si era presentato alla polizia autoaccusandosi del ferimento dell'amico della vittima, dicendosi però completamente estraneo al delitto.

L'interrogatorio è durato pochi minuti. Migali si è avvalso della facoltà di non rispondere, ma avrebbe ribadito - rilasciando dichiarazioni spontanee - quanto già affermato agli inquirenti due settimane fa.

A 12 giorni dal delitto poco trapela sulle indagini della polizia per dare un nome e un volto all'assassino. I familiari di Mameli sono ancora in attesa di celebrare il funerale: la salma resta ancora a disposizione del medico legale per una serie di attività supplementari che non si sono ancora concluse dopo che l'autopsia che ha confermato che il 22enne è morto a causa di una serie di coltellate, almeno due, una delle quali fatale al cuore.



