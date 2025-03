Raduno abusivo di camper nel parco di Gutturu Mannu, 40 multati

Avevano organizzato un raduno di camper all'interno del Parco Regionale di Gutturu Mannu dove non è possibile stazionare. Il Corpo Forestale ha contestato 40 sanzioni amministrative a 20 camperisti che dovranno pare complessivamente 4mila euro.

I camperisti, tra il 31 dicembre 2024 e il 3 gennaio 2025, hanno organizzato il raduno, arrivavano da diverse parti della Sardegna e della penisola, "hanno occupato un'area non attrezzata e non destinata alla sosta di tali mezzi - spiegano dalla Forestale - trasformandola in un campeggio abusivo protrattosi almeno fino al 2 gennaio. Inoltre, i veicoli sono stati parcheggiati al di fuori della viabilità forestale consentita, arrecando un impatto diretto sull'area protetta".

Ma non solo. Secondo quanto ricostruito dal Corpo forestale avevano pubblicizzato il raduno. "L'evento illecito, denominato "Radunazzo", è stato ampiamente documentato e promosso sui social media - spiegano dalla Forestale - diffondendo un messaggio fuorviante sulle modalità corrette di fruizione del Parco".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA