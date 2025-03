Quartu, via al piano di azione per l'energia sostenibile e clima

Via libera del Consiglio comunale di Quartu al Piano di azione per l'energia sostenibile e il clima. In Sardegna è il primo caso. Ora partono, insieme alla Regione, i primi interventi sperimentali di contrasto ai cambiamenti climatici.

"L'approvazione del Paesc è un traguardo ma anche un punto di partenza- commenta il vicesindaco e assessore all'ambiente Tore Sanna -. Noi ci siamo mossi tempestivamente; ne siamo orgogliosi ma al tempo stesso speriamo che anche gli altri facciano in fretta a dotarsi di questo strumento importantissimo. Intanto la Regione ha individuato il Comune di Quartu per sperimentare la azioni di contrasto ai cambiamenti climatici che potranno poi interessare l'intera Sardegna. Ma il nostro intervento non si deve certo fermare, anzi: da qui discenderanno una serie di azioni concrete, una delle quali è già iniziata, e cioè la forestazione urbana, finanziata con fondi che derivano proprio dalle azioni nazionali relative all'adattamento e alla mitigazione dei cambiamenti climatici; altre ne dovranno inevitabilmente seguire".

Il Paesc di Quartu è costituito da una prima parte analitica con una caratterizzazione dal punto di vista climatico che deriva dallo studio degli ultimi 30 anni. La seconda parte riguarda le aspettative in termini di cambiamento.

"Il livello di analisi che abbiamo raggiunto è un unicum in Italia, un dettaglio che non presenta nessun altro piano a livello nazionale - ha spiegato il tecnico della società Rete Gaia che lo ha realizzato, Andrea Vallebona -. Abbiamo infatti utilizzato come elemento base di analisi le zone censuarie dell'ISTAT, entrando quindi nello specifico delle caratteristiche di fragilità di ogni singola zona. E conseguentemente abbiamo riportato tutto all'interno di un sistema informativo territoriale (GIS o SIT) che consentirà all'amministrazione di andare a indagare, a leggere nel dettaglio informazioni su una singola particella rispetto a ognuno dei rischi climatici classici: si tratta di dati estremamente utili per la pianificazione di tutti gli altri piani su cui sta lavorando o lavorerà".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA