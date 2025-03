Premio enoletterario Vermentino apre anche ad autori stranieri

Apre anche agli autori stranieri il Premio nazionale eno letterario Vermentino, nona edizione di un riconoscimento che vuole celebrare l'incontro tra letteratura e mondo vitivinicolo. Promosso dalla Camera di Commercio di Sassari e realizzato in partenariato con i Comuni di Olbia e di Castelnuovo Magra e con la collaborazione dei Consorzi di Tutela del Vermentino, il premio è stato presentato a Milano nella sede della Camera di Commercio. Una scelta non casuale quella di spostare l'evento, dopo due presentazioni al Salone di Torino, nella capitale dell'editoria.

L'incontro è stato infatti l'occasione anche per siglare un accordo con l'Associazione librai Italiani, firmato dal presidente Paolo Ambrosini, e che prevede l'allestimento di corner in varie librerie nazionali con i libri del Vermentino.

"Questo è un premio che coinvolge il territorio, le cantine, le case editrici, le librerie e la comunicazione digitale - ha detto Stefano Visconti, presidente della Camera di Commercio di Sassari - E rientra nei nostri compiti creare occasioni di sviluppo economico per le imprese iscritte". Al Media day di Milano ha partecipato anche il vicesindaco di Olbia Sabrina Serra, che ha ricordato il coinvolgimento delle scuole, e quindi dei giovani nel premio. "Per il momento abbiamo coinvolto gli studenti del classico Gramsci, invitati a leggere i libri, scegliere un testo che a loro piace tra i 5 finalisti e leggerlo alla consegna dando anche la motivazione - ha spiegato - un'iniziativa che ha avuto un grandissimo riscontro e contiamo di allargarla". Presenti anche l'ideatore Pietro Esposito, oltre a vari vincitori delle passate edizioni come Luca Ammirati. Il bando dell'edizione 2025 si apre oggi e i termini per l'invio dei libri scadono il 30 maggio.

Cerimonia finale il 4 ottobre a Olbia.



