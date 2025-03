Marcorè presenta premio Vermentino, 'felice per presenza giovani'

Per il terzo anno consecutivo sarà l'attore Neri Marcorè a presentare il premio eno-letterario Vermentino, riconoscimento tra letteratura e mondo vitivinicolo, la cui finale è prevista a Olbia il 4 ottobre.

"Per me è un grande onore - ha detto in un videomessaggio al Media Day organizzato alla camera di Commercio di Milano per presentare la IX edizione - Soprattutto per la presenza di quei bravissimi ragazzi che verranno a leggere i brani scelti tra i lettori nei vincitori".

Il premio, promosso dalla Camera di Commercio di Sassari e dal Consorzio di tutela, nasce da due zone produttrici del vino, Castelnuovo Magra (La Spezia) e Olbia (Sassari), ma negli anni si è allargato al territorio nazionale. Il premio è assegnato ad un'opera narrativa che sappia cogliere il variegato mondo di grappoli d'uva, territorio e lavoro nei campi. "C'è un filo conduttore tra economia e cultura - ha detto Stefano Visconti, presidente della Camera di Commercio di Sassari - Sono intrecci di vite, un gioco di parole che spiega bene il tutto".

Nei primi 8 anni il premio ha richiamato l'interesse di quasi 100. case editrici e da questa edizione con l'accordo con l'Ali, in varie librerie italiane sarà allestito un corner con le opere partecipanti. "La nostra sfida è anche portare il lettore a confrontarsi con libri che non cercava e non si aspettava", ha detto il presidente Paolo Ambrosini.

