Arbatax, oltre 100 posti barca per nautica da diporto

Oltre 100 posti barca per le attività di noleggio e charter tra il molo di Levante e la ex darsena cantieristica. Pubblicato il bando di gara per la concessione di due lotti per la nautica da diporto commerciale ad Arbatax. Nel dettaglio, per quanto riguarda il primo lotto, si tratta di uno specchio acqueo di 7.160 metri quadri, già dotato di un sistema di ormeggio con pontile galleggiante. A questo va aggiunta un'ulteriore area scoperta di ulteriori 30 metri quadri.

Relativamente al secondo lotto della ex Darsena Cantieristica, i beni demaniali oggetto di bando sono uno specchio acqueo di 1.405 metri quadri (in questo caso non sono presenti pontili galleggianti, corpi morti e catenaria) più un'area scoperta di altri 30 metri quadri.

Sei, in tutto, gli anni stabiliti per il possesso del titolo concessorio per ciascun lotto. "Il bando pubblicato oggi ci consente di portare a termine, nella massima trasparenza ed imparzialità, il lungo e faticoso percorso di creazione di spazi idonei ed ordinati per il comparto dei noleggi e dei charter nautici nello scalo di Arbatax - spiega Massimo Deiana, presidente dell'AdSP del Mare di Sardegna - l'obiettivo è quello di garantire un avvio di stagione turistica favorevole per gli operatori e di potenziare ulteriormente l'offerta, rendendo così ancora più appetibile il porto ogliastrino per un mercato in costante espansione".



