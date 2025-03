Test medicina, Ateneo Sassari 'abolizione garanzia per studenti'

"La riforma dell'accesso ai corsi di laurea in Medicina mi pare di capire che garantisca maggiormente gli studenti che vogliono intraprendere questo corso di studi", afferma il rettore dell'Università di Sassari, Gavino Mariotti, commentando l'approvazione, avvenuta ieri alla Camera dei deputati, della legge delega al governo per la cancellazione dei test di ingresso a Medicina.

Una riforma che non eliminerà il numero chiuso: "Aspettiamo di conoscere la stesura finale del disegno di legge e capire nei dettagli cosa comporterà questa modifica e come sarà applicata".





