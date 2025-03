Test medicina, all'Ateneo di Cagliari si attendono linee guida

La riforma per accedere alla facoltà di Medicina è ancora tutta da analizzare e da comprendere visto che mancano ancora le linee guida. Di sicuro l'Università di Cagliari sarà coinvolta nella 'trasformazione' annunciata ieri dall'approvazione alla Camera della riforma che prevede prima di tutto l'abrogazione del quiz per l'accesso che sarà sostituito dalla selezione legata a un percorso formativo di sei mesi che porterà a un punteggio e all'inserimento in una graduatoria nazionale unica.

"Manca il decreto attuativo - ha detto all'ANSA Alberto Cauli presidente del Corso di laurea in medicina -. Questo provvedimento, nato da un'ampia maggioranza parlamentare, recepisce il sentimento dei cittadini che lamentavano la mancanza di medici sia a livello periferico che negli ospedali, legata al numero programmatico basso e alla valutazione del quiz d'accesso considerato non perfetto per la valutazione".

Adesso la riforma cancella il quiz, ma questa idea non convince: "Ora per l'accesso si introduce il semestre di formazione comune - evidenzia il professore - per le facoltà di medicina, odontoiatria e veterinaria, quindi dobbiamo ipotizzare che ci siano per il semestre le stesse materie per tutti.

Bisogna però ricordare che le lauree hanno una valenza europea e si richiedono requisiti molto rigidi per la formazione, come il rapporto numerico docenti studenti. Con questa riforma si rischia un sovraffollamento".

Ma non è l'unica perplessità. "Il numero programmatico rimarrà e si creerà un imbuto", sottolinea il docente, aggiungendo un'altra questione "si dovranno selezionare i più meritevoli in base ai crediti formativi conseguiti. Ma bisognerà uniformare i voti, confrontare i voti di esami tra atenei diversi nel territorio nazionale. Questo potrebbe creare tanti problemi e innescare anche ricorsi, visto che gli atenei sono diversi tra loro. Il quiz secondo le statistiche era in grado di selezionare i più meritevoli". Si attendono le linee guida per capire cosa si dovrà fare: "C'è la massima disponibilità a seguire gli indirizzi del legislatore - evidenzia ancora il docente - c'è la massima collaborazione col ministero. Parleremo della questione già oggi durante la Conferenza nazionale dei presidenti dei corsi di laurea".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA