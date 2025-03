Screening gratuiti e un vademecum informativo sul glaucoma

Ierfop partecipa alla Settimana mondiale del glaucoma con una campagna di sensibilizzazione volta alla prevenzione e diagnosi precoce di questa grave patologia oculare. L'ente di formazione europeo presieduto da Roberto Pili metterà a disposizione gratuitamente un vademecum informativo sul glaucoma, contenente indicazioni utili su sintomi, fattori di rischio e strategie di prevenzione. Inoltre, grazie alla collaborazione con un centro oculistico specializzato verrà offerta gratuitamente una visita di screening per la rilevazione precoce.

L'iniziativa si rivolge a tutta la popolazione, con particolare attenzione alle persone sopra i 40 anni, ai soggetti con familiarità per la malattia, ai diabetici e ai pazienti con miopia elevata, categorie particolarmente a rischio. "Con questa iniziativa vogliamo sensibilizzare il maggior numero di persone possibile, garantendo loro strumenti concreti per la tutela della propria vista", ha dichiarato Pili.

Bachisio Zolo, direttore di Ierfop ha sottolineato l'importanza dell'iniziativa. "Mettere a disposizione visite di screening gratuite significa abbattere le barriere economiche e logistiche che spesso ostacolano la prevenzione. La nostra missione è rendere accessibili le cure e favorire la diagnosi tempestiva, evitando conseguenze irreversibili".

Le visite di screening e la distribuzione del vademecum saranno disponibili fino ad esaurimento delle risorse previste dalla campagna, anche oltre la data ultima del 16 marzo. Gli interessati possono contattare il numero verde 800800184 di Ierfop.



