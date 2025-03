Sanità, il 18 vertice ministro Schillaci-assessore Sardegna

Il futuro degli ospedali di Sassari, Alghero e Ozieri sarà al centro di un vertice con il ministro della Salure, Orazio Schillaci, che il pomeriggio del 18 marzo, incontrerà l'assessore regionale, i sindaci dei tre Comuni e i rappresentanti degli operatori sanitari e delle strutture interessate.

Il vertice è stato annunciato oggi dal rettore dell'Università di Sassari, Gavino Mariotti, a margine della presentazione della cerimonia di apertura dell'anno accademico, che si terrà proprio il 18 marzo, con ospite d'onore il ministro della Salute.

"Il ministro Schillaci ha dato la disponibilità a incontrare nel pomeriggio l'assessore regionale, i sindaci e i rappresentati della sanità locale. In questo frangente l'Università di conferma come utile mediatrice per favorire l'incontro e il dialogo fra i soggetti istituzionali e le rappresentanze del territorio", ha precisato il rettore. "È normale e comprensibile che i rappresentanti locali vogliano incontrare e confrontarsi con il ministro in occasione della sua presenza a Sassari".



