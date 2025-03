Pancreatite, l'Aou di Cagliari in prima linea per la ricerca

La chirurgia d'urgenza dell'Azienda ospedaliero-universitaria di Cagliari lavora a progetti scientifici incentrati sulla pancreatite, un contributo significativo alla ricerca e al miglioramento dell'assistenza per i pazienti affetti da questa patologia.

"Il primo progetto, denominato Manctra, è un'iniziativa internazionale di cui il nostro reparto è capofila - spiega Adolfo Pisanu direttore di Chirurgia d'Urgenza del Policlinico - in questo studio, coordiniamo oltre 150 centri da tutto il mondo, collaborando con team di medici e ricercatori per sviluppare e implementare nuove strategie che migliorino l'assistenza ai pazienti con pancreatite acuta». E sottolinea: «Questo progetto non solo ci consente di lavorare a stretto contatto con colleghi internazionali, ma anche di raccogliere dati preziosi e identificare le migliori pratiche cliniche a livello globale".

Il secondo progetto, chiamato Minerva, è un'iniziativa nazionale recentemente finanziata dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. "Il nostro reparto coordina 15 centri in tutta Italia per studiare strategie innovative nella prevenzione delle recidive di pancreatite acuta - afferma Pisanu - puntiamo a migliorare l'approccio terapeutico, riducendo il rischio e migliorando la salute a lungo termine dei pazienti".

Le cause più comuni della pancreatite sono i calcoli biliari, e l'uso eccessivo e prolungato di alcol."La forma acuta si manifesta tipicamente con un dolore molto intenso nella parte superiore dell'addome - sottolinea Mauro Podda, chirurgo del Duilio Casula - come una coltellata continua, spesso irradiato verso la schiena. Possono essere presenti nausea, vomito e, in alcuni casi, febbre. Un elemento fondamentale per la diagnosi è il dosaggio degli enzimi pancreatici nel sangue. "Se i livelli di questi enzimi sono più alti di tre volte il normale - aggiunge lo specialista - questo è un forte indizio di pancreatite acuta. Inoltre, può essere rilevata attraverso esami di imaging, come la tomografia computerizzata (TC), l'ecografia o la risonanza magnetica".

Nell'80% dei casi la pancreatite acuta si presenta in forma lieve, l'infiammazione interessa solo il pancreas e non provoca danni ad altri organi. "In questi casi, la malattia si risolve spontaneamente - conclude Pisanu - il paziente è in grado di bere e mangiare, e deve continuare a farlo. Anzi, è importantissimo che continui a farlo, perché l'alimentazione per via naturale, con diete prive di cibi grassi, aiuta la ripresa".

Nel 20% dei casi, invece, può evolvere in una forma grave, con complicazioni che interessano non solo il pancreas ma anche altri organi, come i reni, i polmoni o il cuore.



