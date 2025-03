La scienza e i valori della ricerca all'UniStem Day a Monserrato

Confrontarsi e raccontarsi, descrivere cosa è essere scienziato e quali sono i valori che muovono ogni ricerca. E' l'essenza di "UniStem Day" la giornata sulle cellule staminali che si terrà venerdì 14 marzo, dalle 9 nell'aula magna "Alberto Boscolo" della Cittadella universitaria, a Monserrato.

L'iniziativa è dedicata agli studenti delle scuole superiori ed è organizzata dal Centro UniStem dell'Università di Milano, coordinato in città da Micaela Morelli e Valeria Sogos. "UniStem rimarca l'importanza della libertà di studio, di movimento e di ricerca della verità su quel che ci circonda e ci accade - spiegano le professoresse Sogos e Morelli -. Per questo la giornata sarà dedicata a Giulio Regeni, studioso.

L'evento, arrivato alla sua 17/a edizione, si svolgerà in 97 Università e Istituti di ricerca, dall'Australia alla Danimarca, Francia, Germania, Italia, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Regno Unito, Spagna, Svezia e Ungheria. Dodici Paesi, due continenti e 30mila studenti insieme pronti ad intraprendere l'infinito viaggio della ricerca scientifica.

I lavori saranno aperti dal rettore Francesco Mola. La scaletta poi prevede un collegamento con i genitori di Giulio Regeni a Milano, le relazioni dei docenti dell'ateneo di Cagliari, Valeria Sogos, Carlo Carcassi, Sabrina Giglio ed Ernesto D'aloja e di Simonetta Selloni, giornalista e presidente di Assostampa Sardegna.

All'iniziativa saranno presenti circa 400 tra studenti e studentesse del liceo delle Scienze umane "Niccolò Tommaseo", l'Istituto di istruzione superiore "De Sanctis-Deledda", del "Pacinotti"; del Convitto Nazionale e dei licei "Alberti" e "Michelangelo" di Cagliari, gli Istituti di istruzione superiore "Gramsci-Amaldi" di Carbonia, "Sergio Atzeni" di Capoterra, "Luigi Einaudi" di Senorbì, "Asproni" di Iglesias, "G. Brotzu" e il liceo "Motzo" di Quartu S.Elena.



