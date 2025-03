La Casa delle tecnologie emergenti apre le sue porte a Cagliari

Dopo due anni di attività, la Casa delle tecnologie emergenti di Cagliari si apre al pubblico e lo fa con un evento di ampio respiro. Il 14 marzo, dalle 10 alle ore 19, presso la sala eventi del Cagliari Digital LAB, a Pirri, nella ex-Distilleria di Via Ampere 4, si terrà l'Open Day della Casa delle Tecnologie Emergenti, manifestazione pensata per presentare i progetti realizzati dalla Cte cagliaritana, le due nuove sedi, i casi d'uso più significativi e i servizi disponibili per imprese, professionisti e istituzioni.

Si tratta di un hub tecnologico, un centro di ricerca applicata e sperimentazione in cui competenze e risorse vengono messe a disposizione di PMI che possono trarre particolari benefici dalla trasformazione digitale, per poi erogare servizi innovativi per i cittadini e il territorio.

L'evento vedrà la partecipazione di decisori e policy maker attivi sul fronte delle politiche dell'innovazione, sia a livello centrale sia territoriale, di innovation manager di importanti aziende provenienti da tutta Italia, di fondatori e CEO di start-up, oltre che di partner e investor manager dei principali fondi di venture capital.

L'appuntamento è organizzato in diversi momenti: una prima sessione, dalle 10 alle 13, prevede i saluti istituzionali del comune di Cagliari e la presentazione degli obiettivi di ricerca e dei servizi del Cagliari Digital Lab da parte del partenariato e delle start up che partecipano ai programmi di accelerazione; una seconda sessione, dalle 14:30 alle 19, a cui parteciperanno numerosi relatori, ospiterà il confronto su tecnologie quantistiche, progetti innovativi per l'economia del mare, applicazioni dell'IA e della blockchain e opportunità e strategie di finanziamento per i Centri Tecnologici. Concluderà alle 19 una sessione con aperitivo di networking.

"L'Open Day della Casa delle tecnologie emergenti di Cagliari, finanziata dal ministero delle Imprese e del Made in Italy - afferma l'assessora all'innovazione e accessibilità digitale Maria Cristina Mancini - è un appuntamento a cui l'amministrazione tiene particolarmente. Ci proponiamo di stimolare il dialogo e la collaborazione tra i vari livelli di governance (territoriale, regionale e nazionale) per promuovere attivamente l'innovazione in Sardegna con progetti capaci di garantire una più alta qualità della vita ai cittadini." L'evento è gratuito, ma i posti sono limitati. Gli interessati potranno iscriversi al più presto tramite il seguente link Eventbrite per garantirsi l'accredito (https://www.eventbrite.com/e/biglietti-open-day-cte-cagliari-12 68464063159?aff=oddtdtcreator Sarà possibile partecipare anche solo ad una delle due sessioni (mattutina o pomeridiana)



