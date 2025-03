Il 13 e 14 marzo modifiche alla circolazione in Viale Trieste

Con ordinanza è stata disposta, il 13 e 14 marzo, la temporanea modifica alla circolazione nel Viale Trieste - intersezione con la via Pola in entrambi i sensi di marcia. Le prescrizioni sono state adottate per consentire la prosecuzione dei lavori di riqualificazione ambientale e paesaggistica (intervento sulla pavimentazione stradale).

Dalle 9 e fino al cessare delle esigenze del cantiere ci sarà la chiusura alla circolazione veicolare della corsia di marcia direzione via Roma; l'istituzione della direzione obbligatoria a sinistra verso la via Pola; l'istituzione del limite di velocità di 30 Km/ora: la chiusura alla circolazione veicolare della corsia di marcia direzione viale S. Avendrace; l'istituzione del senso unico alternato regolato da movieri nella corsia di sinistra; l'istituzione del limite di velocità di 30 Km/ora:



