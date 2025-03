Garante delle persone anziane, in Consiglio proposta legge Fi

Tutelare la popolazione anziana, over 65, in una regione come la Sardegna che ne conta oltre 367mila (il 26,8% della popolazione sarda contro la media nazionale del 25%) e con una età media di 48,4 anni, contro i 46,4 anni della media nazionale. È l'intento della proposta di legge presentata dai consiglieri regionali del gruppo di Forza Italia, primo firmatario il capogruppo Angelo Cocciu, che punta a istituire in seno al Consiglio regionale il Garante delle persone anziane, oltre agli altri due orari dell'Infanzia e dei Detenuti.

La proposta è stata presentata in Consiglio regionale: "È un'iniziativa che Forza Italia ha promosso a livello nazionale e in tante altre regioni - ha spiegato Cocciu -, su spinta di Antonio Tajani e Maurizio Gasparri. Il Garante è una figura molto importante che si pone come 'trait d'union' fra la pubblica amministrazione e le richieste da parte della comunità degli anziani, un organo super partes che svolgerà il proprio ruolo con un rapporto continuo anche con la regione Sardegna", ha spiegato.

Numerose le funzioni attribuite al Garante dalla proposta di legge, tra le quali il monitoraggio dell'effettiva applicazione dei diritti delle persone anziane, in particolare su: parità di accesso ai servizi di assistenza e a forme di sostegno, libertà di scelta e autonomia decisionale, assenza di abusi e maltrattamenti, diritti costituzionali e libertà fondamentali, con particolare riferimento al diritto alla vita, al diritto alla salute, al diritto alla riservatezza e al diritto allo svolgimento della propria personalità nel contesto sociale e nella vita familiare, partecipazione e inclusione sociale, forme di tutela, anche di tipo risarcitorio.

La proposta prevede una spesa di 55mila euro l'anno a carico del bilancio del Consiglio Regionale per gli anni 2025-2027. Per il Garante è prevista un'indennità annua di funzione per dodici mensilità pari al 40% dell'indennità lorda spettante ai Consiglieri regionali.



