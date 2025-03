Festa di Sant'Efisio, Marzia Cilloccu è la 369/a Alter Nos

Durante l'ultima seduta del Consiglio comunale a Palazzo Bacaredda, il sindaco di Cagliari, Massimo Zedda, ha annunciato la nomina della consigliera Marzia Cilloccu ad Alter Nos per la 369/a Festa di Sant'Efisio, che si terrà dall'1 al 4 maggio 2025.

Marzia Cilloccu, esponente del gruppo Orizzonte Comune ed ex assessora alle attività produttive, è attualmente in carica come consigliera dal 27 giugno 2024 e ricopre il ruolo di vicepresidente vicaria del Consiglio comunale.

La nomina di Marzia Cilloccu rappresenta un evento storico: è infatti la terza donna a ricoprire questo ruolo in 369 anni di tradizione, preceduta dalla funzionari comunale Raffaella Lostia e dalla già assessora alle Politiche sociali, Viviana Lantini.

L'Alter Nos, figura centrale nelle celebrazioni di Sant'Efisio, incarna la rappresentanza della Municipalità durante le processioni e le cerimonie religiose.

La Festa di Sant'Efisio, giunta alla sua 369/a edizione, è una delle manifestazioni più sentite e partecipate della Sardegna, richiamando ogni anno decine di migliaia di fedeli e turisti da tutta l'Isola e oltre.



