E-Distribuzione in prima linea nella formazione degli studenti

E-Distribuzione è in prima linea nella formazione agli studenti, stavolta con l'Istituto IPSAR "A. Roth" di Alghero in una giornata che ha visto la partecipazione di studenti e docenti, che hanno avuto l'opportunità di approfondire tematiche cruciali legate al mondo dell'energia elettrica.

Nel corso dell'incontro, che si è tenuto al centro di formazione e addestramento di Quartucciu di E-Distribuzione, dopo un video di presentazione della società, si è sviluppata la tematica delle reti e degli impianti elettrici, illustrando le componenti fondamentali che vanno dalle cabine primarie fino al contatore del singolo cliente. Durante l'incontro, sono stati presentati i numeri e le consistenze della società in Sardegna, con un focus particolare su infrastrutture, clienti e personale interno. Il capo Blue Team di Alghero ha condiviso la sua esperienza attraverso un video, raccontando le attività operative quotidiane e il loro impatto sul territorio.

Particolare attenzione è stata dedicata inoltre all'importantissimo tema della sicurezza, sempre in primo piano in ogni attività, in cui sono state illustrate le normative e le procedure interne, con un approfondimento sulle 5 Regole D'Oro e sugli effetti della corrente elettrica sul corpo umano.

La sostenibilità e l'ambiente hanno rappresentato un altro punto focale dell'evento: attività di gestione dei rifiuti e monitoraggio di sostanze pericolose, progetti attualmente in corso, tra cui iniziative di street art sulle cabine elettriche, cantieri didattici, safety coaching, seminari sul rischio elettrico e appunto incontri con le scuole. È stata inoltre menzionata un'iniziativa di volontariato a Sassari e il progetto per la salvaguardia dei rapaci, come il grifone e l'aquila del Bonelli, l'importanza dei Centri di Formazione e Addestramento presenti in tutta Italia e le qualifiche che gli apprendisti possono conseguire nel corso dei mesi, concludendo infine con una visita al laboratorio e al campo pali. Gli studenti, in totale sicurezza, hanno potuto visitare la cabina secondaria accompagnati dal Capo Blue Team, vivendo un'esperienza pratica che ha arricchito il loro percorso formativo.

"Siamo molto soddisfatti del successo di questa giornata, che ha permesso non solo di trasmettere conoscenze tecniche ma anche di rafforzare il legame tra E-Distribuzione e le nuove generazioni, promuovendo valori di sicurezza, sostenibilità e impegno sociale", dice Roberta Casciello, Responsabile Salute, Sicurezza e Ambiente dell'Area Operativa Sardegna di E-Distribuzione,



