Cagliari si prepara alla Solowomenrun, 13 mila partecipanti

La Cagliari SoloWomenRun, la corsa rosa solidale tra le più partecipate d'Italia, si svolgerà domenica 16 marzo a Cagliari, con un record di donne tra il percorso Open, di 5 chilometri, aperto a tutte, e quello Challenge, di 10 chilometri circa, con classifica finale.

Saranno oltre 13mila al via, anche se il dato ufficiale verrà reso noto il giorno stesso dell'evento, quando ormai tutte le adesioni saranno ultimate. Un fiume rosa colorerà le vie della città, nel puro spirito della SoloWomenRun, che mette in primo piano l'aggregazione, il divertimento e la solidarietà.

La manifestazione conferma la formula di sempre, con una forte componente di responsabilità sociale. Anche quest'anno associazioni e gruppi hanno potuto presentare nei mesi scorsi un progetto che concorrerà al Charity Goal e che quindi potrà essere sostenuto dai proventi della Cagliari SoloWomenRun.

Inoltre, come prassi, l'organizzazione ha consentito ai vari sodalizi di effettuare anche un crowdfunding in modo autonomo attraverso le procedure di iscrizioni. Nella scorsa edizione sono stati premiati tutti i progetti presentati, e l'elenco completo, le motivazioni e la destinazione dei sostegni erogati sono pubblicati sul sito solowomenrun.it Tutte le donne, con l'iscrizione, ricevono il kit SoloWomenRun, che comprende anche la t-shirt esclusiva dell'edizione 2025, che per la prima volta è composta da una trama che riporta anch'essa il logo della manifestazione. La t-shirt è come sempre una limited edition. Le iscrizioni sono ancora aperte online su solowomenrun.it e ogni giorno al centro commerciale La Plaia dove si possono anche ritirare i kit secondo le modalità già diffuse sui social nei giorni scorsi.

Sia la Open che la Challenge avranno partenza e arrivo al quartiere fieristico di Cagliari, con ingressi da piazza Marco Polo e via Pessagno. Il percorso sarà: Fiera - viale Diaz - viale Cimitero - via Bonaria - via Regina Margherita - via Manno - largo Carlo Felice - via Sardegna - via dei Mille - via Roma - viale Diaz - piazza Marco Polo - Fiera. La Open, la camminata ludica di 5km, partirà alle 9.30, la Challenge competitiva alle 11. Per partecipare è obbligatorio indossare la t-shirt dell'edizione 2025 e il pettorale, da fissare sul petto o poco sotto.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA