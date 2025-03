Assicuratore arrestato per truffa ed estorsione a Nuoro

Una truffa al momento stimata intorno ai 100mila euro. Vittime persone anziane, conoscenti e perfino amici. I militari del Gruppo della Guardia di Finanza di Nuoro hanno dato esecuzione a un'ordinanza di applicazione della misura degli arresti domiciliari emessa dal Gip del Tribunale di Nuoro nei confronti di un nuorese di 38 anni, agente assicurativo, resosi responsabile di diversi reati.

Si va dalla truffa aggravata e vessatoria, estorsione, sostituzione di persona e indebito utilizzo di mezzi di pagamento. Le modalità fraudolente per ottenere denaro dai diversi soggetti erano molteplici. Inizialmente il cliente veniva avvicinato con la proposta di sottoscrivere delle polizze assicurative. Il contratto sottoscritto, tuttavia, non veniva poi inviato alla compagnia assicurativa e le somme versate dal cliente venivano trattenute dal truffatore. Ulteriormente, nell'interlocuzione con il cliente, il broker cercava di carpire la sussistenza di pendenze di natura tributaria civili o penali.

In questi casi, specie nei confronti dei soggetti più fragili, l'assicuratore contattava telefonicamente il malcapitato, oscurando la propria utenza telefonica e alterando il tono di voce e spacciandosi, a seconda dei casi, per il "comandante della Guardia di Finanza" o il "vice prefetto" o il "funzionario dell'Agenzia delle Entrate". Alle vittime - secondo la ricostruzione degli investigatori delle Fiamme Gialle -chiedeva somme di denaro, che dovevano essere consegnate per il tramite del broker arrestato, al fine di definire velocemente e senza ulteriori "aggravi" la loro posizione. "Se non paghi subito le cartelle ci sarà la denuncia all'Agenzia delle Entrate", "Rischi di subire un'ispezione se non paghi": sono alcune delle minacce utilizzate dal broker per convincere i malcapitati a farsi consegnare i soldi.

Il giudice ha anche disposto la misura interdittiva del divieto dell'esercizio di attività professionali riconducibili al settore finanziario e assicurativo, per un periodo di 12 mesi. Nel corso delle attività di polizia, a casa dell'arrestato, sono state rinvenute 70 grammi circa di droga mista tra cocaina, morfina e anfetamina oltre a materiali per il taglio, la pesatura e il confezionamento delle stesse. L'uomo è stato così anche denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.



