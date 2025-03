Anas, proseguono lavori per eliminare incroci a raso sulla 131

L'Anas ha consegnato oggi i lavori per l'eliminazione dei nodi critici della strada statale 131, nel tratto compreso tra il km 108,300 al km 158,000, tra le province di Oristano, Nuoro e Sassari.

Gli interventi del secondo stralcio - fa sapere l'Anas in una nota - prevedono un investimento complessivo di oltre 113 milioni di euro e verranno completati in 840 giorni.

I lavori sono stati affidati al raggruppamento temporaneo di imprese composto da "Impresa Pellegrini Srl" (mandataria), "Vitali Spa Società Benefit" (mandante) e "Mascia Danilo Giuseppe Srl" (mandante).

L'intervento riguarda la messa in sicurezza dei punti che, nel tratto interessato, risultano maggiormente esposti al rischio di incidenti, prevedendo la trasformazione delle intersezioni a raso in svincoli, l'adeguamento delle corsie specializzate degli svincoli esistenti e l'illuminazione degli stessi, la realizzazione di piazzole di sosta e la chiusura di accessi diretti.

Particolare attenzione e priorità di realizzazione saranno date alla costruzione del nuovo svincolo di Macomer e Mulargia al km 149,000, molto atteso dal territorio.

I lavori fanno parte di un più ampio progetto finalizzato al miglioramento degli standard di sicurezza di un tratto di oltre 100 chilometri (tra il km 108 e il km 209) mediante la realizzazione di 6 nuovi svincoli e la messa in sicurezza di ulteriori 21, nonché il miglioramento dell'accessibilità alla Statale, tramite la chiusura degli accessi diretti e l'adeguamento della viabilità locale.



