Slitta audizione degli oss,resta presidio in Consiglio regionale

"Il presidio prosegue a oltranza, non togliamo le tende finché non abbiamo risposte, nero su bianco". Sono ancora sotto il palazzo del Consiglio regionale i 26 operatori socio sanitari della Asl di Cagliari esclusi dalla graduatoria per la stabilizzazione. Questa mattina una delegazione avrebbe dovuto essere ascoltata in audizione dai consiglieri delle commissioni Sanità e Lavoro insieme all'assessore della Sanità Armando Bartolazzi, ma la seduta è slittata e si terrà domani mattina alle 11, per questioni tecniche sulla convocazione.

"Nel frattempo restiamo qui - chiarisce Gianfranco Angioni, responsabile Usb sanità -. Sembra ci sia la volontà politica di trovare una soluzione dopo le promesse vane avute sino ad oggi, ma vogliamo vedere se effettivamente ci sarà la svolta".



