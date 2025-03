Porto Torres, la sede della Soprintendenza passa ad Asl Sassari

La palazzina sede della Soprintendenza di via Ponte Romano, a Porto Torres, passa dalle mani dell'Agenzia del demanio a quelle della Asl di Sassari, che la trasformerà in un centro di servizi sanitari. Questa mattina nella sede della Prefettura di Sassari è stato firmato l'atto di concessione che suggella il passaggio all'azienda sanitaria, per 19 anni.

"Una esigenza che nasce dalla fame di spazi che grava sull'Asl di Sassari e che da oggi invece potrà contare su una importante struttura di pregio, centrale rispetto al centro abitato, che potrà diventare sede di servizi sanitari che verranno valutati sulla base di quelli con maggiore necessità di vicinanza al centro della città", commenta il dg della Asl sassarese, Flavio Sensi.

Il progetto da 650mila euro prevede 6 mesi di lavori per la ristrutturazione e riqualificazione dell'intero immobile: saranno rifatti gli impianti, in particolare quello di climatizzazione e riscaldamento, la manutenzione degli infissi, l'abbattimento delle barriere architettoniche e saranno ristrutturate le facciate dell'edificio.

Al vertice in Prefettura per la firma dell'accordo hanno partecipato la direttrice regionale dell'Agenzia del demanio, Rita Soddu, la prefetta di Sassari, Grazia La Fauci, il direttore generale della Asl di Sassari, Flavio Sensi, e il sindaco di Porto Torres, Massimo Mulas.



