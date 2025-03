Piogge in arrivo nell'Isola, scatta l'allerta gialla

Piogge e temporali in arrivo nell'Isola. La Protezione civile ha emesso un avviso di criticità ordinaria (allerta gialla) per rischio idrogeologico per tutta la giornata di mercoledì 12 marzo.

Le aree interessate sono: Iglesiente, Campidano, Montevecchio Pischinappiu e Tirso.

A seguito dell'allerta diramata, il Servizio di protezione civile del Comune di Cagliari, con un avviso dedicato al territorio municipale di Pirri, ha reso noto l'elenco delle vie dove è opportuno evitare di parcheggiare nelle prossime ore: via Balilla (dalla piazza Italia sino alla via Dandolo) e traverse; Italia; Dolianova; Sinnai; Settimo; Mara; Donori; Santorre Di Santarosa; Confalonieri; Ampere. Le auto parcheggiate in queste aree potranno essere trasferite nel parcheggio della piscina di Terramaini di via Pisano, per prevenire danni derivanti da possibili allagamenti.

