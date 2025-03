Pallamano: sfida Italia-Lettonia a Oristano per accesso Europei

Tutto pronto a Oristano per la sfida di pallamano contro la Lettonia. Domenica 16 marzo è il grande giorno: il Palasport Sa Rodia, per la prima volta nella storia, ospiterà l'Italia nella sfida valida per la quarta giornata del gruppo 4 di qualificazione agli Ehf Euro 2026.

Sarà anche la partita d'esordio casalingo del neo direttore tecnico Bob Hanning dopo la nomina del gennaio scorso. E poi c'è l'enorme rilevanza della sfida, con Andrea Parisini e compagni chiamati a vincere per blindare il terzo posto nel girone, dare ulteriore valore alla preziosa vittoria di novembre contro la Serbia (31-30 a Fasano) e restare in piena corsa per l'accesso alla fase finale degli Europei, palcoscenico dove la pallamano italiana manca dal 1998.

La Nazionale si è radunata domenica scorsa a Cologne, in provincia di Brescia, per una due giorni di allenamenti che precederà la prima di due impegni ravvicinati. Il 13 marzo gli azzurri saranno di scena a Jelgava, dunque in casa della Lettonia, per la partita di andata (ore 18.40). Il giorno seguente la squadra volerà in Sardegna e sarà a Oristano nel pomeriggio. Nella mattinata di sabato sono previste attività promozionali in alcune scuole cittadine e in Piazza Eleonora.

Nel pomeriggio un unico allenamento che precederà la gara.

Il programma definitivo delle attività verrà comunicato nei prossimi giorni. Domenica 16, al Palasport Sa Rodia, fischio d'inizio alle 17.30 con diretta su Sky Sport. I biglietti sono acquistabili attraverso il circuito Vivaticket, online o nei rivenditori convenzionati. Sarà inoltre possibile effettuare l'acquisto direttamente al palasport nel giorno della gara.

Ingresso gratuito riservato alle categorie under 14 e over 65.





