L'agnello di Sardegna Ipg si promuove in Giappone al Foodex 2025

In Giappone per mantenere aperta la finestra sul mondo asiatico che continua a guardare con interesse alle produzioni ovine sarde. Il Consorzio per la Tutela della Igp Agnello di Sardegna sta partecipando alla manifestazione fieristica Foodex Japan 2025, che si tiene a Tokyo a partire sino al 14 marzo. Il tutto è stato reso possibile grazie all'Agenzia Ice, che ha organizzato una partecipazione collettiva di aziende italiane e alla Regione Sardegna.

"Il rapporto consolidato con l'agenzia ICE è un pilastro fondamentale per il nostro progetto di internazionalizzazione - afferma il presidente del Consorzio Battista Cualbu -. Siamo entusiasti delle potenzialità che il mercato giapponese ci offre e siamo fiduciosi che la nostra partecipazione alla Foodex sarà un successo".

Per il direttore del Contas Alessandro Mazzette "la nostra filiera è pronta per questa sfida internazionale - spiega -. La collaborazione con la Regione Sardegna in questa occasione ci permette di presentare un fronte compatto e coordinato delle produzioni agroalimentari dell'isola e di esaltare le eccellenze del nostro territorio. Il Consorzio, grazie alla sua esperienza consolidata nell'accompagnamento delle imprese e nella realizzazione di progetti promozionali all'estero, si presenta all'evento con l'obiettivo di espandere il mercato del suo prodotto di eccellenza. Il Contas ha una missione chiara che è quella di far conoscere e apprezzare la carne di agnello sarda al pubblico giapponese".

Per garantire il successo in un mercato culturalmente diverso, nel prossimo futuro il Contas adotterà diverse strategie specifiche. Tra queste, la collaborazione con distributori locali, l'uso di campagne di marketing digitale mirate, la formazione dei partner locali sulle caratteristiche distintive del prodotto e la creazione di confezioni accattivanti in lingua giapponese. Inoltre, coinvolgerà chef rinomati e influencer del settore per promuovere l'Agnello di Sardegna Igp, sfruttando il loro prestigio e la loro credibilità.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA