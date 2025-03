Einstein Telescope, 3 giorni di eventi per candidatura Sardegna

In vista della data cruciale fissata per il 2026, prosegue senza sosta il lavoro a sostegno della candidatura del sito minerario di Sos Enattos a Lula (Nuoro) a ospitare il progetto internazionale Einstein Telescope. In quest'ottica, dal 18 al 20 marzo, sono in programma tre appuntamenti a Cagliari, Nuoro e Lula, organizzati da Regione, Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (Infn), Et Italy e Sardegna Ricerche. Incontri durante i quali verranno messi in luce da un lato l'importanza scientifica del progetto, dall'altro le ricadute economiche e sociali che l'aggiudicazione porterebbe al territorio e alla Sardegna intera.

"L'Einstein Telescope - dichiara la presidente della Regione Sardegna Alessandra Todde - è un progetto strategico per il futuro della Sardegna. Non è solo una sfida scientifica, ma una grande opportunità per il nostro territorio, capace di creare lavoro qualificato, attrarre investimenti e porre la nostra isola al centro della ricerca internazionale. Abbiamo già stanziato risorse concrete, coinvolto il tessuto produttivo e le comunità locali, e continueremo a lavorare con determinazione per far sì che Sos Enattos diventi il cuore della ricerca sulle onde gravitazionali in Europa. Non possiamo permetterci di perdere questa occasione storica - aggiunge - la Sardegna ha tutte le carte in regola per vincere questa sfida e il nostro impegno politico è massimo per portare a casa questo risultato.

Le giornate di incontri previste dal 18 al 20 marzo sono un ulteriore tassello del nostro percorso: saranno momenti fondamentali di confronto tra istituzioni, comunità scientifica e imprese per rafforzare il nostro progetto e dimostrare, ancora una volta, che la Sardegna è pronta a raccogliere questa straordinaria opportunità." Martedì 18 marzo, nei locali di Sa Manifattura a Cagliari si svolgerà il workshop della comunità italiana sull'Einstein Telescope, a cui prenderanno parte 150 ricercatori e scienziati provenienti da tutto il mondo. Mercoledì 19 marzo, nella sala conferenze della Camera di commercio di Nuoro, alla presenza della presidente Alessandra Todde, si terrà l'incontro "Einstein Telescope e Enabling Technologies - Sfide innovative, opportunità e prospettive future". Giovedì 20 marzo all'Isre, la presidente Todde e i sindaci firmeranno l'accordo di programma sull'ET e, nel pomeriggio, a Sos Enattos avrà luogo la presentazione del nuovo Centro ricerche ET-SunLab (Sardinia Underground Laboratory for Einstein Telescope), cofinanziato dalla Regione, che sorgerà al posto degli attuali capannoni dell'ex Rimisa.



