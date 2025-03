Calcio: il Cagliari prepara la sfida all'ex Ranieri

Cagliari di nuovo in campo per preparare la sfida di domenica pomeriggio contro la Roma dell'ex Claudio Ranieri.

La squadra di Nicola cerca punti salvezza, ma i giallorossi sono lanciatissimi verso l'Europa e vogliono continuare a vincere per consolidare speranze e ambizioni.

Gli allenamenti del Cagliari ad Assemini sono ripresi questo pomeriggio. In realtà la squadra si era ritrovata al centro sportivo già sabato scorso, il giorno dopo il pareggio casalingo con il Genoa.

Ma poi c'erano stati due giorni di riposo. Utili anche per rivalutare e rivedere sotto un'altra luce il punto di venerdì contro i liguri, considerati i risultati delle dirette concorrenti per la salvezza.

Ora la classifica dice che tra i rossoblù di Nicola e la terzultima, l'Empoli, ci sono quattro punti. Per domenica il tecnico deve fare i conti con le quasi sicure assenze di Luvumbo (infortunio a Bologna) e Coman (out dopo mezz'ora con il Genoa).

La soluzione più semplice potrebbe essere il rilancio di Felici sulla fascia sinistra. Emergenza attacco: a disposizione solo Piccoli, Pavoletti e il giovane Kingstone. Nicola potrebbe anche rivedere il modulo preferito (4-2-3-1) con l'inserimento in mediana di Prati o Marin.



