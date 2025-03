Cade da un'impalcatura a San Sperate, ferito operaio 49enne

Incidente sul lavoro questo pomeriggio a San Sperate. Un operaio di 49 anni è caduto da un'impalcatura dopo aver perso l'equilibrio ed è stato trasportato con assegnato un codice rosso al Brotzu di Cagliari.

Non sarebbe in pericolo di vita.

L'incidente è avvenuto in via Cala Sanzio. L'operaio, dipendente di un' impresa edile, stava eseguendo dei lavori di ristrutturazione di una villa, quando ha perso l'equilibrio cadendo da un'altezza di circa quattro metri.

L'uomo è stato subito soccorso dai colleghi. Sul posto è arrivata un'ambulanza del 118, con i carabinieri della Compagnia di Iglesias e lo Spresal. A San Sperate è poi arrivato l'Elisoccorso che ha trasportato il ferito in codice rosso al Brotzu.

I carabinieri e lo Spresal stanno lavorando per ricostruire la dinamica di quanto accaduto.



