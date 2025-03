Anteprima del Girotonno con il Food Creator Contest

Parte il Food Creator Contest del Girotonno, il concorso rivolto a digital creator, food blogger e influencer appassionati di cucina. L'iniziativa, promossa dal Comune di Carloforte e organizzata dall'agenzia Feedback, si inserisce all'interno della manifestazione gastronomica che celebra il tonno rosso del Mediterraneo.

Momento centrale il World Tuna Competition, la gara gastronomica internazionale che mette a confronto chef provenienti da otto Paesi. Attesi anche i cooking show. La 21/a edizione del Girotonno è in programma dal 30 maggio al 2 giugno a Carloforte, sull'Isola di San Pietro.

Per partecipare al contest occorre avere una fanbase di almeno 5mila followers in totale - somma tra le diverse piattaforme Ig + Fb + TikTok + Pinterest. I creators potranno mettersi alla prova con una ricetta originale a base di tonno da fotografare e caricare sul sito ufficiale del Girotonno. Una volta pubblicata la foto ogni partecipante potrà condividerla sui propri profili, per raccogliere il maggior numero possibile di like. Si potrà votare fino al 30 aprile.

Il vincitore parteciperà all'evento da protagonista: affiancherà gli chef della squadra italiana in gara al World Tuna Competition, raccontando in diretta la propria esperienza sui canali social e condividendo ogni momento di questa avventura con la propria community.

"Un'importante occasione per valorizzare la tradizione culinaria del tonno e, allo stesso tempo, coinvolgere nuove generazioni di creativi digitali", commenta il sindaco di Carloforte, Stefano Rombi. Quest'anno, dal 23 al 29 maggio, è poi in programma Aspettando il Girotonno, novità della rassegna: una settimana tra visite guidate, incontri con esperti del settore marino, che condurranno in un viaggio alla scoperta del mare e della sua biodiversità, degustazioni di prodotti locali e cooking show, mercatini artigianali, laboratori per grandi e piccoli e tanti spettacoli.



