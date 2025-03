Al via lavori nel nuovo centro polifunzionale in porto Oristano

Consegnati i lavori per la realizzazione del Centro polifunzionale nel porto di Oristano Santa Giusta. La nuova struttura ospiterà anche un punto di controllo frontaliero, uffici e servizi per operatori e crocieristi. Un intervento di radicale riqualificazione, quello affidato all'Impresa Apice Srl, che, entro 265 giorni dovrà provvedere al rinnovo e al riadattamento dell'edificio di circa mille metri quadri, un tempo adibito a caserma dei Vigili del Fuoco.

Costo dell'intervento circa 7 milioni e 628 mila euro: l'operazione è interamente finanziata dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dedicato allo sviluppo della logistica nei settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo. Un passo avanti per il potenziamento dei traffici commerciali che, nell'anno appena chiuso, hanno registrato circa 1 milione e 200 mila tonnellate di rinfuse movimentate.

"L'avvio dei lavori del CE.S.P.L.A. rappresenta un passo fondamentale per il potenziamento del sistema logistico del Porto di Oristano - spiega Massimo Deiana, presidente dell'AdSP del Mare di Sardegna - ma anche un impulso significativo per il comparto agroalimentare, strategico per l'intera economia regionale. Questa infrastruttura non solo migliorerà la competitività del porto nel settore, ma offrirà servizi essenziali per lo sviluppo futuro del mercato crocieristico".





