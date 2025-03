Al Brotzu di Cagliari procedura per gestione episodi di violenza

L'Arnas G. Brotzu di Cagliari ha adottato la procedura aziendale "Gestione atti di violenza a danno degli operatori della sanità nell'esercizio delle loro funzioni", che recepisce la raccomandazione ministeriale per tutelare il personale sanitario e socio-sanitario e garantire un ambiente di lavoro sicuro.

A fronte di aggressioni nei confronti di operatori sanitari in tutta Italia, l'ospedale fornisce agli operatori dell'Arnas, con questo documento, "strumenti e indicazioni operative per affrontare eventuali episodi di violenza".

Secondo la direttrice generale Agnese Foddis, "l'adozione di questa procedura rappresenta un passo significativo nella prevenzione e gestione delle situazioni di rischio.

Sensibilizzare la cittadinanza verso una cultura che eviti ogni forma di violenza, è quanto mai importante anche per difendere il prezioso patrimonio di conoscenze e valori rappresentato dal nostro personale che garantisce un servizio essenziale per la tutela della salute di ognuno di noi".

In occasione della "Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti degli operatori sanitari e socio-sanitari", l'Arnas ha previsto una campagna di sensibilizzazione rivolta sia agli operatori che agli utenti.

Saranno affissi manifesti informativi negli spazi aziendali appositamente individuati e distribuite spille con messaggi di sensibilizzazione.



