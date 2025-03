Vaccini, copertura tra più basse d'Italia per i sardi under 18

La copertura vaccinale in Sardegna per i bambini supera il 90 per cento, ma è tra le più basse d'Italia con il 91,82 per cento: entro i 24 mesi peggio dell'Isola ci sono solo Provincia autonoma di Bolzano (85), Sicilia (89) e Puglia (90). Il dato si riferisce alla polio, ma la Sardegna è nelle ultime posizioni anche per difterite, tetano, pertosse, epatite, morbillo, parotite e rosolia. La classifica nazionale migliora leggermente per il meningococco.

Sicilia e Puglia, per polio, difterite, pertosse epatite, morbillo, parotite e rosolia scavalcano però la Sardegna nel vaccino a 36 mesi.

Sono i dati delle vaccinazioni pediatriche del ministero della Salute elaborati sulla base delle informazioni fornite dalle singole regioni. Sardegna sotto la media nazionale per quanto riguarda le coperture vaccinali a 5-6 anni per polio, difterite, tetano, parotite. Bene invece il morbillo: 79 per cento contro i 73 nazionali. Spicca in negativo la copertura a diciotto anni: la Sardegna è sotto la copertura nazionale in tutte le voci.

Come negli anni precedenti, anche nel 2023 si osservano differenze tra regioni. In particolare, la copertura a 24 mesi contro la polio è superiore al 95% in tredici regioni (Valle d'Aosta, Lombardia, P.A. di Trento, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Abruzzo, Molise, Campania, e Basilicata). Le altre hanno coperture comprese tra il 90 % e il 95%, ad eccezione di Bolzano che registra coperture al 85,28%.



