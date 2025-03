Un patto per sicurezza sul lavoro e qualità della ristorazione

Sicurezza e formazione: un nuovo standard per la ristorazione. L'Unione Cuochi Sardegna, guidata da Marcello Sanna, ha siglato una convenzione con 626 School, realtà leader nella formazione in materia di sicurezza alimentare e prevenzione degli infortuni. I dettagli dell'accordo saranno illustrati il 24 marzo a Sassari, tappa finale del Haccp Sardegna Tour 2025.

L'alleanza punta a ridurre i rischi sul lavoro, creare ambienti più sicuri, migliorare la formazione, valorizzare la professionalità dei cuochi sardi, aggiornare i professionisti sulle ultime normative e rafforzare il prestigio della cucina isolana. Su questo tema si inserisce un evento annuale della durata di due giorni, con date da definire: "Lavoro sicuro, cibo sicuro - Le Giornate della sicurezza dei cuochi della Sardegna".

Dedicato ai professionisti del settore e scandito in due sessioni stagionali, primavera e inverno, sarà l'occasione per approfondire le ultime normative su Haccp e sicurezza sul lavoro, partecipare a workshop pratici con gli esperti, condividere esperienze con colleghi e aziende della ristorazione e rafforzare lo spirito di comunità tra i cuochi.

"Momento formativo e vetrina per la cucina sarda - spiega Marcello Sanna - L'adozione di standard elevati non solo tutela la salute degli operatori, ma rafforza anche la reputazione dei ristoranti e della cucina sarda. La formazione continua è la chiave per il futuro della ristorazione. In un settore in continua evoluzione, aggiornarsi è fondamentale".

Grazie alla convenzione con 626 School, i cuochi avranno accesso a corsi specifici su: Haccp e igiene alimentare per gestire correttamente i cibi e prevenire contaminazioni; prevenzione degli infortuni per ridurre i rischi sul lavoro e migliorare la qualità della vita professionale; procedure di emergenza e primo soccorso per garantire ambienti di lavoro sicuri. Anche le aziende del settore potranno accedere a consulenze personalizzate per l'adeguamento alle normative, corsi di formazione specifici per il personale, audit e check-up aziendali per migliorare le procedure interne.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA