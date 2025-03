Solarussa, le cabine elettriche diventano opere d'arte

Sono state inaugurate le due opere di Street Art realizzate sulle cabine elettriche di E-Distribuzione dagli artisti Giulia Serra e Giacomo Putzu entrambi in collaborazione con l'associazione Skizzo, grazie all'iniziativa sinergica tra l'Amministrazione Comunale di Solarussa ed E-Distribuzione, la società del gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione.

Secondo il sindaco Mario Tendas, "l'opera di Giulia Serra si intitola "Murales per la pace" in ricordo di Matteo Mureddu, il caporalmaggiore della Folgore, morto a 26 anni in un attentato a Kabul, in Afghanistan, nel settembre del 2009. Un omaggio alla memoria e alla pace, che si inserisce nel contesto della piazza a lui dedicata nel 2023, dove i ramoscelli d'ulivo si intrecciano al cielo blu genziana, mentre aquiloni leggeri evocano sogni e sacrificio. un rimando esplicito alla figura del paracadutista e quindi all'elemento "aria" connesso a quello dell'infanzia, considerando che la cabina si trova in prossimità di un parco giochi. Il rosso della terra e il profilo di Solarussa tessono legami di comunità e ricordo, illuminati da un sole che celebra la vita oltre la violenza.

"Omaggio al paese di Solarussa" è il murale di Giacomo Putzu, sempre con l'Associazione Skizzo, dedicato al costume femminile di Solarussa che si fonde attraverso il velo fiorito a degli scorci della chiesa romanica di San Gregorio. Tutto il murales è caratterizzato da uno sfondo rosso terra che richiama il nome del paese". Da evidenziare che prima della realizzazione dei murales, E-Distribuzione ha provveduto a realizzare un consistente intervento di manutenzione e risanamento conservativo delle due cabine, nel corso del quale si è provveduto non solo a consolidare e impermeabilizzare la copertura ma anche a ripristinare l'intonaco esterno.

Secondo il responsabile dell'Unità Territoriale di Oristano di E-Distribuzione, Alessandro Atzei "questa iniziativa valorizza la nostra presenza sul territorio, in sinergia con l'amministrazione comunale. Le cabine elettriche sono sempre un patrimonio a disposizione della collettività e sono fondamentali per garantire un servizio essenziale per cittadini e imprese.

Oggi le possiamo vedere anche in una veste artistica a favore del decoro urbano, della cultura e della memoria".



