La dea bendata ha baciato la Sardegna. Un giocatore ha vinto 2.000.000 di euro con con un biglietto da 10 euro 'Nuovo 50X' del Gratta e Vinci acquistato in un bar in via Nazionale a Decimomannu, nella città metropolitana di Cagliari. Ancora ignoto lo scommettitore che ha giocato il fortunato biglietto: si tratta infatti di un bar di passaggio situato all'interno di una stazione di servizio e quindi molto frequentato.



