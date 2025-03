L'innovazione arriva in vigna e in cantina con le donne del vino

"Le Donne del Vino - Ddv" accende i riflettori sul tema dell'anno dell' associazione, l' innovazione in vigna e in cantina. L'istituto alberghiero di Alghero intitolato a Emilio Lussu ospita il 13 marzo alle 9,30 una tavola rotonda organizzata dalla delegazione sarda guidata da Nina Puddu, autrice dell' omonima cantina di Oliena. "Donne, vino e innovazione" è organizzata in collaborazione con l'istituto alberghiero ed è patrocinata dal Comune e dalla Fondazione Alghero. L'incontro è in linea con lo spirito dell'associazione che riunisce in Sardegna 50 professionista del settore, produttrici, vignaiole, ristoratrici, sommelier, enologhe, enotecarie, giornaliste. L'iniziativa si inserisce all'interno della 10/a edizione delle "giornate delle Donne del Vino", appuntamento di carattere nazionale. Il focus è sull'importanza dell'innovazione nel settore vinicolo, l'adozione di tecnologie avanzate in vigna e in cantina, la sostenibilità ambientale, l'enoturismo come strumento per lo sviluppo economico e turistico dei territori, l'importanza di una comunicazione rinnovata ed efficace basata sulle buone pratiche per raccontare il vino e la sua cultura e dialogare con i consumatori.

"L'accento sarà posto sull'importanza della formazione, strumento necessario per affinare le tecniche, produrre vini sempre più di qualità, nel rispetto dell'ambiente", sottolinea all'ANSA Nina Puddu che presenterà l'associazione. "Spesso sono proprio le donne a portare l'innovazione in cantina, a svecchiarle, a portare nuovi punti di vista, ad affinare il lato estetico, quello legato all'accoglienza, per fare solo due esempi, è importante quindi creare in tal senso una consapevolezza. Per favorire sempre di più l'ingresso delle donne in un settore dove la presenza maschile è predominante sia nei numeri che nei ruoli apicali". Parlerà di vigna didattica Luciana Baso - produttrice di Quartomoro di Sardegna di Marrubiu, di "Cultura del Vino nel Territorio" Antonella Usai - presidente Museo del vino Enoteca Regionale di Berchidda, di imprenditoria giovanile Naomi Deaddis - presidente Coldiretti di Sedini, di "Innovazione in Cantina" Maria Domenica Meloni della Cantina del Vermentino di Monti, l'intervento della sommelier degustatrice Marina Piras: "Dalla Cantina alla Tavola". Si chiude con la degustazione di vini offerti dalle produttrici. I lavori, coordinati da Nadia De Santis si aprono con i saluti del preside Angelo Parodi, del sindaco Raimondo Cacciotto, dell’ assessora al turismo Ornella Piras e del presidente Fondazione Alghero Graziano Porcu.



