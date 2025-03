Le rivali frenano, il Cagliari a +4 dalla zona calda

Fischi venerdì dopo il pareggio alla Domus contro il Genoa. E applausi davanti alla tv per i risultati di ieri delle dirette concorrenti: il punto conquistato contro i liguri è diventato quasi una vittoria. Il Cagliari si allontana di un passo (+4) dal terzultimo posto, occupato dall'Empoli sconfitto in casa dalla Roma. Sempre due lunghezze di vantaggio sul Parma che ha pareggiato al Tardini contro il Torino. E poi un punto guadagnato sul Verona battuto in casa dal Bologna e sul Lecce sorpassato dal Milan. Tutto questo con una partita in meno da giocare.

Le gare in calendario sono ancora tante, dieci. Ma il Cagliari, che non attraversa il migliore degli stati di forma, questa volta l'ha scampata bella. E non era scontato. E alla fine in conti tornano con parole di Nicola a fine gara: "Un punto va accettato con positività, bisogna avere serenità nel capire che ogni passo è importante per arrivare alla salvezza".

Ora c'è la Roma di Ranieri, una delle squadre che in questo momento sta correndo di più. Domani, dopo l'allenamento di sabato, è in programma la ripresa degli allenamenti con la testa rivolta alla gara di domenica all'Olimpico. Da valutare le condizioni di Luvumbo e Coman. Ma le speranze di un recupero in tempo per la gara di Roma sono quasi nulle. L'attaccante angolano sabato si è limitato a un personalizzato. Mentre Coman è rimasto a riposo.

E Nicola, che sicuramente ha visto la gara di ieri della Roma, sta giá pensando a come non farsi schiacciare (come è successo ieri all'Empoli) dalla manovra giallorossa. E a come colpire la difesa guidata contro i toscani da N'Dicka e Hummels.

Probabile rilancio del romano Felici, ma il mister potrebbe rimescolare le carte provando giá da domani qualcosa di nuovo.

Dovrebbe trovare spazio anche Prati: buono l'impatto dell'under 21 nel finale della gara con il Genoa.

La Roma per ora non sta pensando al Cagliari: giovedì sarà in Spagna al San Mames di Bilbao per il ritorno di Europa League in una gara che si preannuncia caldissima.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA