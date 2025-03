La Finanziaria da 10 miliardi in Consiglio, lotta contro tempo

Comincia mercoledì pomeriggio alle 16 il percorso del disegno di legge 85, la legge Finanziaria, in Consiglio regionale. Messa nel cassetto la legge sulla riorganizzazione del sistema sanitario ora la maggioranza corre contro il tempo per approvare in tempi rapidi il Bilancio della Regione, ma sarà difficile evitare il ricorso al quarto, e ultimo, mese di esercizio provvisorio.

La terza commissione Bilancio, presieduta da Alessandro Solinas (M5s), si riunirà mercoledì per esprimere il proprio parere "al fine dell'accertamento della presenza di norme intruse". Una volta concluso l'esame preliminare (con lo stralcio delle eventuali norme estranee), il testo sarà trasmesso alla commissione per l'avvio ufficiale della sessione di bilancio, quasi certamente il giorno successivo, giovedì 13.

Da lì partiranno i 37 giorni che tipicamente impiega la Manovra prima di arrivare in Aula, tra audizioni, pareri e i dieci giorni che spettano alla minoranza per redigere la propria relazione al testo. Complicato, dunque far arrivare la Finanziaria in Aula entro il 31 marzo, quando scade il terzo mese autorizzato di esercizio provvisorio.

La Manovra, come annunciato dall'assessore del Bilancio e vice presidente della Giunta Giuseppe Meloni, vale circa 10 miliardi di euro per il 2025, di cui circa la metà destinate al sistema sanitario regionale.



