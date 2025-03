In un film della Lav gli animali salvati dal circo Martin

La liberazione di 24 animali salvati dal Circo Martin attendato ad Arzachena nel 2014, diventa un film. Si intitola "L'ultimo spettacolo" ed è l'opera prima di Andrea Morabito, giornalista e regista della Lav, l'associazione che denunciò i maltrattamenti delle fiere sotto il tendone in Gallura dando inizio a una lunga battaglia processuale conclusasi nel 2024 con la condanna definitiva dei due proprietari del circo da parte della Cassazione.

Prodotto dalla Lav grazie al contributo dei soci e dei sostenitori, il lavoro di Morabito sarà nelle sale a partire dal 7 aprile, distribuito da Mescalito Film. In 70 minuti il regista racconta "la storia della più grande liberazione di animali da un circo", ma è anche "la storia della tenacia dei volontari e attivisti della sede di Cagliari che per anni, nonostante il nulla di fatto ogni volta che veniva presentata una denuncia o una richiesta di controllo, hanno tenuto duro, fino alla svolta", si legge nella nota dell'associazione che annuncia l'uscita del film.

Dopo il sequestro sono stati gli stessi responsabili della Lav ad accettare l'affidamento di tutti gli animali liberati dal circo. "Durante lo scorrere dei 70 minuti, una domanda scuote inevitabilmente il pubblico: che differenza c'è tra il Circo Martin raccontato da Morabito e quelli che ancora oggi si attendano nelle città italiane? Nessuna - risponde la Lav - Si stima che attualmente siano circa 2.000 gli animali usati nei circhi italiani, costretti a spettacoli, addestramenti basati su violenza fisica e psicologica, rinchiusi in piccoli spazi e ambienti inadeguati, sottoposti a spostamenti molto stressanti".





