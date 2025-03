Gaxa entra nel mercato dell'efficienza energetica in Sardegna

Gaxa, principale fornitore di gas e luce in Sardegna, entra nel mercato dell'efficienza energetica con la vendita di impianti di climatizzazione, caldaie a condensazione, impianti fotovoltaici e altre soluzioni che utilizzano l'energia solare, oltre ai servizi di manutenzione. I prodotti sono disponibili su tutto il territorio sardo e i clienti possono rivolgersi ai punti vendita di Cagliari, Sassari, Nuoro, Olbia, Oristano, Sanluri, Sestu, Quartu Sant'Elena, Siniscola, Alghero, Porto Torres, Terralba, Alà dei Sardi. Sono previsti sconti fino a 350 euro in cinque anni (70 all'anno).

Gaxa, che già oggi fornisce metano, gas di città ed energia elettrica a oltre 85.000 utenti in Sardegna, punta a raggiungere quota 100.000 entro l'anno.

"La nostra missione - afferma Emanuela Gatteschi, amministratrice delegata di Gaxa - è offrire soluzioni energetiche che possano migliorare sensibilmente la qualità della vita e ridurre i consumi delle famiglie sarde, con particolare attenzione all'ambiente e con l'ambizione di essere un punto di riferimento per il cambiamento energetico dell'Isola".



