Basket: Dinamo, con Venezia sconfitta amara 'pensiamo positivo'

Contro Venezia la Dinamo ha incassato ieri la quarta sconfitta consecutiva in campionato.

Una partita persa per un solo punto (96-97), con il sorpasso subito a 2" dalla sirena finale.

A 16 secondi dalla fine della gara la Dinamo aveva palla in mano e anziché tenere il possesso e difendere il punto di vantaggio su Venezia, ha cercato, e sbagliato con Sokolowsky, un facile tiro da sotto canestro, regalando a Ennis il canestro dalla vittoria.

La sconfitta non cambia il piano della Dinamo per il campionato: le squadre che sono dietro Sassari in classifica hanno tutte perso (tranne Cremona), e così i biancoblu mantengono la zona retrocessione a 4 punti di distanza.

L'ottavo posto della zona play off è invece ormai praticamente irraggiungibile, con Derthona che vincendo ieri si è portata a +10.

Eppure la Dinamo vista ieri in campo, esclusa la folle gestione dell'ultima palla, è stata una delle migliori viste quest'anno. È scesa sul parquet del PalaSerradimigni senza il centro titolare Halilovic, infortunato dell'ultimo momento, e non ha mai mollato contro una squadra dal roster superiore.

"A questo punto della stagione serve una fredda e profonda analisi individuale, che finora non è stata fatta abbastanza a fondo", ha commentato coach Bulleri a fine gara. "Non voglio soffermarmi sugli errori, ma piuttosto sul concetto che dobbiamo affrontare ogni sfida con l'obiettivo di migliorare. Ognuno deve guardarsi dentro e tornare in palestra martedì con il sorriso, pronto ad alzare il proprio livello di rendimento, dentro e fuori dal campo".



