Sassari,riparte corso in Politica e società in età contemporanea

Anche per l'anno accademico in corso all'Università di Sassari, all'interno del percorso di laurea in Comunicazione pubblica e professioni dell'informazione è stato confermato il corso di "Politica e società in età contemporanea".

Suddiviso in tre diversi moduli, il corso intende approfondire gli argomenti della storia del sistema dei partiti e della sua crisi nella Repubblica democratica; della travagliata e tardiva attuazione della Costituzione e della tutela dei diritti costituzionali e dell'interpretazione degli articolati mutamenti della società italiana nell'età post-moderna.

L'attività del corso cercherà anche eventualmente di contribuire, con future iniziative, al dibattito in corso tra gli intellettuali e gli studiosi sulla crisi della democrazia costituzionale e della società pluralista, con il coinvolgimento attivo degli studenti, pure in collaborazione con il laboratorio di diritto costituzionale e storia costituzionale "Costantino Mortati", attivato nel Dipartimento di Storia, scienze dell'uomo e della formazione.

Saranno contitolari del corso, che sarà presentato a Sassari giovedì 13 marzo (dalle 15 alle 16.30, al Quadrilatero di viale Mancini), i professori Alexander Höbel, che insegna Storia contemporanea, Giovanni Bianco, che insegna Diritto costituzionale e Camillo Tidore, che insegna Sociologia urbana.





