Pedopornografia on line, 3 arresti in Sardegna

La Polizia, nell'ambito delle attività realizzate a tutela dei minori, ha concluso un'operazione di contrasto alla pedopornografia on line su tutto il territorio sardo che ha portato all'arresto in flagranza di reato di tre persone insospettabili, un 40enne di Nuoro finito in carcere, un professionista 74enne di Cagliari e un 69 residente nel Cagliaritano finiti ai domiciliari. Denunciato anche un quarto uomo, 58 anni, residente in Ogliastra. L'accusa è diffusione e detenzione di materiale pedopornografico. Secondo quanto appreso, a uno degli indagati sono stati sequestrati 700mila file pedopornografici

L'attività è stata avviata sei mesi fa dal centro nazionale per il contrasto alla pedopornografia on line che, grazie alla collaborazione con l'organizzazione no profit Child Rescue Coalition, ha utilizzato avanzati tool investigativi per geolocalizzare in Sardegna alcuni utilizzatori degli account con i quali erano stati condivisi e scaricati immagini e video di pornografia minorile. I decreti di perquisizione personale ed informatica emessi dalla procura della Repubblica presso il tribunale di Cagliari ed eseguiti dal centro operativo per la sicurezza cibernetica di Cagliari, con la collaborazione delle sezioni provinciali di Nuoro e Sassari, hanno consentito di rinvenire un ingente quantitativo di materiale pedopornografico.



