Olbia, incentivi per chi si sposta in modo green

Il comune di Olbia, prosegue nell'incentivazione della mobilità sostenibile e ad incoraggiare lo sviluppo di abitudini di spostamento più ecologiche e sane.

Chi completerà almeno 20 tragitti sostenibili tra l'8 marzo e l'1 settembre, infatti, riceverà un buono da 10 euro valido per i servizi Aspo: trasporto pubblico locale, parcheggi, bike sharing. L'iniziativa è rivolta a tutti i cittadini maggiorenni che desiderano partecipare. La piattaforma è utilizzabile 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

"Attraverso il progetto Incentivazione degli spostamenti sostenibili - spiega il sindaco Settimo Nizzi - ,i cittadini avranno l'opportunità di contribuire attivamente alla riduzione dell'impatto ambientale e migliorare la qualità della vita in città, monitorando i propri tragitti sostenibili tramite la piattaforma Mobility Company. Con questo sistema, sarà possibile registrare i chilometri percorsi, calcolare la CO₂ risparmiata e accumulare punti. Si tratta di un progetto davvero innovativo, che rende ogni scelta sostenibile anche un vantaggio grazie ai premi messi in palio»".

Per poter aderire all'iniziativa occorre scaricare l'App Mobility Company disponibile per dispositivi iOS e Android, inserire il codice "comunediolbia" e completare il processo di registrazione accettando i termini di utilizzo e l'informativa privacy. Quindi occorrerà impostare la password leggendo attentamente le indicazioni fornite e utilizzare l'App ogni volta che si compie uno spostamento a piedi, in bicicletta, o con i mezzi pubblici, per una distanza minima di 1 km.

Per maggiori informazioni e per consultare il regolamento dell'iniziativa, è possibile visitare la news sul sito web del comune di Olbia.



