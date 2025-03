I 14 lavoratori Bricocenter S.Gilla ricollocati in Leroy Merlin

I 14 dipendenti del Bricocenter Santa Gilla saranno tutti ricollocati nel nuovo punto vendita Leroy Merlin di Elmas, evitando così il rischio di licenziamento. Lo annunciano con soddisfazione le Segreterie di Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e UilTucs, a seguito dell'incontro tenutosi pochi giorni fa con la direzione aziendale di Leroy Merlin.

La decisione arriva dopo la richiesta formale avanzata dai sindacati, a seguito della conferma della chiusura dello storico negozio Bricocenter Santa Gilla, prevista per il 31 dicembre 2025. Entrambi i marchi appartengono al gruppo francese Adeo, e l'apertura del nuovo Leroy Merlin nel centro commerciale dell'aeroporto di Elmas ha rappresentato l'opportunità concreta per garantire la continuità occupazionale dei lavoratori coinvolti.

"Si tratta di un risultato importante - dichiarano i segretari delle tre federazioni sindacali del commercio - un atto doveroso sul piano etico, che evita nuovi licenziamenti in un momento di difficoltà economica, assicurando stabilità ai lavoratori e alle loro famiglie".

Le organizzazioni sindacali sottolineano la valenza positiva della concertazione sociale, che ha permesso di trovare una soluzione equilibrata tra la chiusura di un'attività e l'apertura di un nuovo punto vendita, con un saldo occupazionale positivo. "In un settore segnato dalla crisi dei consumi e dalle difficoltà delle aziende, questo esito rappresenta un segnale di attenzione verso il lavoro e la continuità occupazionale", concludono i sindacati.



