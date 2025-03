8 marzo, Consiglio celebra 'straordinaria normalità delle donne'

Il Consiglio regionale celebra la normalità delle donne. E' l'intento del presidente Piero Comandini che per la giornata internazionale dei diritti delle donne ospita un evento nell'emiciclo del palazzo di via Roma a Cagliari con decine di donne. E in particolare a rappresentare la "straordinaria normalità" della presenza e del contributo delle mondo femminile nella società, tra i banchi dell'Aula, sono presenti esponenti della Brigata Sassari, celebrata all'avvio dell'evento anche con un video, di Medici senza frontiere e del Corpo forestale regionale.

In Aula con il presidente Comandini anche la presidente della Regione Alessandra Todde, prima donna in Sardegna a ricoprire la carica, e le assessore regionali Mariaelena Motzo, Rosanna Laconi, Ilaria Portas e Rosanna Laconi con le consigliere Camilla Soru, Maria Laura Orrù e Paola Casula. Tra i banchi insieme ai ragazzi e le ragazze delle scuole medie e alle Sassarine, le atlete del Cus Cagliari, e Dalia Kaddari con Laura Frattaroli.

Nei suoi saluti istituzionali il presidente Comandini ha ricordato i gap che ancora caratterizzano la vita quotidiana delle donne, ma ha voluto focalizzare l'attenzione su quelle che soffrono, come le detenute che ieri ha incontrato nella sua visita nel penitenziario di Uta: "Vorrei non vedere più certe situazioni di sofferenza", ha detto commuovendosi.

Nell'Aula dell'Assemblea sarda le consigliere hanno ricordato come ancora sia lontano il momento della parità nelle assemblee elettive: "Qui siamo dieci su sessanta, ancora troppo poche", sottolinea Soru. "Io sono l'unica capogruppo donna", ha sottolineato Maria Laura Orrù che ha voluto citare la scrittrice Michela Murgia: "Di tutte le cose che le sonno possono fare le donne, parlare è considerata la più sovversiva", ha sottolineato ringraziando il presidente Comandini per aver organizzato l'evento. Presenti anche le centenarie e i centenari, raccontati e immortalati nel progetto fotografico di Pierino Vargiu.

In un videomessaggio anche il pensiero delle campionesse Marta Maggetti e Alessia Orro. "Dobbiamo essere fiere di essere donne e donne sarde che sono testarde e hanno sempre un valore aggiunto", ha sottolineato la pallavolista.



