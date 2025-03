Un totem all'Università di Cagliari contro la violenza di genere

"Love Respect" è il nome del totem vincitore del concorso di idee "Un progetto per cancellare la violenza di genere", aperto a studentesse e studenti dell'Università di Cagliari che, in occasione della giornata internazionale per i diritti delle donne, sarà inaugurato lunedì 10 marzo, alle 11, nell'aula magna della facoltà di Ingegneria e Architettura di via Marengo.

Il concorso di idee è stato portato avanti per selezionare il design di un totem destinato ad affiancare la "panchina rossa" che si trova nel giardino del campus della facoltà, riportando la frase vincitrice, proposta dalla studentessa Carla Cherchi, del precedente concorso di idee "Un pensiero per cancellare la violenza di genere".

"La realizzazione del totem e i due concorsi di idee - spiegano dall'Università - rientrano in un più ampio programma di attività volte a mantenere alta l'attenzione sul tema della violenza di genere". Alla cerimonia di inaugurazione parteciperà il rettore Francesco Mola, che ha sostenuto con convinzione questa iniziativa, insieme a docenti, studenti e rappresentanti delle istituzioni.



