Ucciso a Carnevale, ulteriori accertamenti e slittano i funerali

Slitta la riconsegna della salama ai familiari di Marco Mameli, l'operaio 22enne di Ilbono ammazzato sabato scorso durante i festeggiamenti per il carnevale a Bari Sardo, in Ogliastra. La Procura di Lanusei non ha ancora dato il nulla osta probabilmente per nuovi accertamenti dopo l'autopsia che ha confermato che la morte del giovane è avvenuta a seguito di almeno due coltellate, tra le quali una fatale al cuore.

Gli investigatori, che hanno sentito i diversi testimoni della notte della festa di carnevale e alcuni giovani dei centri dell'Ogliastra, stanno ancora ricercando l'arma usata per il delitto e che potrebbe fornire alcuni elementi utili alle indagini della polizia del Commissariato di Tortolì per trovare l'assassino.

Quando il corpo di Mameli sarà a disposizione dei familiari i funerali si terranno nella chiesa di San Giovanni Battista a Ilbono e nello stesso giorno sarà proclamato il lutto cittadino nel centro ogliastrino.



